Генштаб РФ обещает не делать «веерных» рассылок призывникам
Генштаб Вооруженных Сил РФ пообещал не делать «веерных» рассылок электронных повесток российским призывникам после подписания президентом страны Владимиром Путиным закона об электронных документах для военнообязанных.
Об этом сообщил в субботу начальник управления ГОМУ Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков, передает ТАСС.
«Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тыс. граждан и более 50 тыс. уже прибыло в военные комиссариаты», - рассказал он.
По его словам, 21 тысяча призывников являются годными к службе. Военкоматы начнут отправлять призывников в российские пункты дислокации 20 апреля.
Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали, что россияне будут получать информацию о постановке на воинский учет, а также изменениях каких-либо сведений через Портал госуслуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru