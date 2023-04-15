Генштаб РФ обещает не делать «веерных» рассылок призывникам

Об этом сообщил в субботу начальник управления ГОМУ Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков, передает ТАСС.

«Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тыс. граждан и более 50 тыс. уже прибыло в военные комиссариаты», - рассказал он.

По его словам, 21 тысяча призывников являются годными к службе. Военкоматы начнут отправлять призывников в российские пункты дислокации 20 апреля.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали, что россияне будут получать информацию о постановке на воинский учет, а также изменениях каких-либо сведений через Портал госуслуг.







