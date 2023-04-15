Россияне получат уведомление о постановке на воинский учет через портал Госуслуг

Россияне будут получать информацию о постановке на воинский учет, а также изменениях каких-либо сведений через Портал госуслуг. Об этом в субботу, 15 апреля, заявляет Генштаб ВС РФ.

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«Вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг», - приводит ТАСС цитату начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковника Андрея Бирюкова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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