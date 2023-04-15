Россияне получат уведомление о постановке на воинский учет через портал Госуслуг

«Вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг», - приводит ТАСС цитату начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковника Андрея Бирюкова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.