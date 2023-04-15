Россияне получат уведомление о постановке на воинский учет через портал Госуслуг
Россияне будут получать информацию о постановке на воинский учет, а также изменениях каких-либо сведений через Портал госуслуг. Об этом в субботу, 15 апреля, заявляет Генштаб ВС РФ.
«Вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг», - приводит ТАСС цитату начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковника Андрея Бирюкова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Россияне получат уведомление о постановке на воинский учет через портал Госуслуг
- Россия-НАТО. В мире оценивают возможность новой глобальной войны
- Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу во Франции
- Константинов заявил, что Украина исчезла как суверенное государство
- Ван И: Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику
- В МИД ожидают, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства РФ на Аландах
- Ограничение в правах? Политики и политологи поспорили об электронных повестках
- Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
- Участники межарабской встречи в Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств
- Украинца обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru