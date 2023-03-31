Генштаб: Призывников не будут направлять в зону спецоперации

Российских призывников не будут отправлять в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

В Генштабе заявили, что срочники весеннего призыва будут служить в России

Как отметил контр-адмирал, «ни один» призванный на службу по призыву не будет направлен в зону спецоперации.

Ранее Цимлянский заявил, что второй волны мобилизации в стране не планируется: мобилизованных, контрактников и добровольцев достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПризывникиВоеннослужащиеВооруженные Силы РФ

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