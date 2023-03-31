Генштаб: Призывников не будут направлять в зону спецоперации

Как отметил контр-адмирал, «ни один» призванный на службу по призыву не будет направлен в зону спецоперации.

Ранее Цимлянский заявил, что второй волны мобилизации в стране не планируется: мобилизованных, контрактников и добровольцев достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

