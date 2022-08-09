В Киеве заявили о сокращении потерь украинской армии

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что потерь украинской армии сократились.

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По его словам, ВСУ теряет в день в 2,5-3 раза меньше от ежедневных потерь, о которых сообщалось ранее.

«Я думаю, что потери где-то 30-50 человек», - уточнил Подоляк.

Ранее в июне глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска ежедневно теряют до 100 человек убитыми, пишут «Известия». Подоляк, в свою очередь, в начале лета говорил о потерях до 200 человек в день, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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