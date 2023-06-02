Бурдинский: В России сформируют две армии и новые подразделения ВС
В Вооруженных силах России в текущем году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад, сообщил в журнале Министерства обороны «Военные комиссариаты России» заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
По его словам, также будут сформированы два военных округа — Московский и Ленинградский. Стоят задачи по наращиванию состава ВС, увеличению их численности и созданию новых подразделений. Работу необходимо выполнить в сжатые сроки, указал замначальника.
Как стало известно ранее, четыре флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru