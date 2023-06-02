Бурдинский: В России сформируют две армии и новые подразделения ВС

В Вооруженных силах России в текущем году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад, сообщил в журнале Министерства обороны «Военные комиссариаты России» заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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По его словам, также будут сформированы два военных округа — Московский и Ленинградский. Стоят задачи по наращиванию состава ВС, увеличению их численности и созданию новых подразделений. Работу необходимо выполнить в сжатые сроки, указал замначальника.

Как стало известно ранее, четыре флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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