Военные России сбили украинский Ми-8
24 мая 202306:02
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, сообщает РИА Новости.
Залп был произведен из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Также удалось уничтожить беспилотник самолетного типа. Его сбил расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С».
При этом штурмовые уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и два взвода украинских военнослужащих в районе Масютовки и Молчаново.
Ранее стало известно, что С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru