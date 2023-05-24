Военные России сбили украинский Ми-8

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, сообщает РИА Новости.

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Залп был произведен из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Также удалось уничтожить беспилотник самолетного типа. Его сбил расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С».

При этом штурмовые уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и два взвода украинских военнослужащих в районе Масютовки и Молчаново.

Ранее стало известно, что С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВертолетыМи-8

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