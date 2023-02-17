Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял место генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом (ЦВО). Такая запись появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

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В январе о назначении Мордвичева сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Тогда на своем сайте парламентарий поздравил Мордвичева с назначением. Он также назвал его «боевым генералом, смелым человеком». По его словам, после ранения, полученного в боях за Мариуполь, он «вернулся в строй».

Генерал Мордвичев командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.

Генерал Лапин до конца октября 2022 года был командующим округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине В начале января СМИ сообщали, что Лапин азначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС.

Ранее Лапина неоднократно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ВоенныеСпецоперация
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