Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

В январе о назначении Мордвичева сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Тогда на своем сайте парламентарий поздравил Мордвичева с назначением. Он также назвал его «боевым генералом, смелым человеком». По его словам, после ранения, полученного в боях за Мариуполь, он «вернулся в строй».

Генерал Мордвичев командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.



Генерал Лапин до конца октября 2022 года был командующим округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине В начале января СМИ сообщали, что Лапин азначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС.

Ранее Лапина неоднократно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

