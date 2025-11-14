Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА
Более 200 беспилотников ВСУ нейтрализовали за прошедшую ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», - передает ведомство.
Военные ликвидировали 66 БПЛА в Краснодарском крае, 45 – в Саратовской области, 19 – в Крыму, восемь – в Волгоградской области, семь – в Ростовской. Еще четыре дрона сбили над Белгородской областью, три – над Тамбовской, два – над Брянской, по одному – над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.
Кроме того, 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря.
Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА получили повреждена нефтебаза, береговые сооружения порта и гражданское судно, пишет Ura.ru.
