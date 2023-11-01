Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск

Идею о создании кибервойск в структуре Росгвардии озвучил впервые заместитель главы комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин, назвав это необходимостью в условиях информационной войны.

Глава Минцифры выразил надежду, что эта инициатива будет рассмотрена Минобороны РФ в ближайшее время.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что создание войск информационных операций продиктовано велением времени.

