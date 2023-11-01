Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск
Минцифры поддерживает идею по созданию в России кибервойск, при условии сохранения отсрочек от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаеев в рамках форума издания CNews, сообщает «Интерфакс».
Идею о создании кибервойск в структуре Росгвардии озвучил впервые заместитель главы комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин, назвав это необходимостью в условиях информационной войны.
Глава Минцифры выразил надежду, что эта инициатива будет рассмотрена Минобороны РФ в ближайшее время.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что создание войск информационных операций продиктовано велением времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru