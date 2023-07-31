Генерал Липовой не верит в конфликт России и США из-за инцидентов в небе Сирии

«Американцы это делают сознательно, и это не последнее опасное сближение. Мы их наблюдаем на регулярной основе, но во всех ситуациях наши пилоты действуют профессионально и грамотно, и не допускают катастрофического развития событий в виде столкновений или гибели летательных аппаратов. Опасные сближения периодически происходят, потому что и пилотируемые, и непилотируемые аппараты работают в одних и тех же районах, и примерно на одних и тех же высотах. Наше командование старается их "разводить" и не устраивать инциденты, но американцы очень часто сознательно идут на обострение для того, чтобы потом раздуть информационную повестку о том, что якобы русские непрофессионально и неумело действуют, опасно сближаются и создают угрозу для их летательных аппаратов», - сказал Липовой.

По его словам, у России и США в Сирии примерно равный баланс в воздухе.

«Баланс сохраняется, как по летательным аппаратам с пилотами, так и по беспилотникам, паритет примерно равный, и сейчас все зависит от профессионализма, у кого больше мастерства и опыта. При этом аппараты с пилотами это одно, а беспилотники, которые летают по навигации и зачастую ими управляют операторы, это другое. У американцев беспилотники на сегодняшний день несколько превосходят наши, но мы очень быстро учимся, и думаю, что наши опытные модели беспилотников, которые уже есть и превосходят по тактико-техническим данным американские, скоро выйдут в серию, и мы будет держать и здесь превосходство в воздухе», - добавил собеседник НСН.

Со своей стороны, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин сказал НСН, что «опасные сближения» могут быть связаны с аффектом военных.