Генерал Липовой не верит в конфликт России и США из-за инцидентов в небе Сирии
Российские военные стараются разводить самолеты с беспилотниками, однако американцы продолжают «раздувать» информационный фон, сказал в эфире НСН Сергей Липовой.
Российские летчики не будут уничтожать американские беспилотники в Сирии, предположил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Ранее стало известно об «опасном сближении» американского беспилотника MQ-9 Reaper с российским истребителем Су-34 в районе Ракки в Сирии. Это уже третий подобный случай за неделю.
«Американцы это делают сознательно, и это не последнее опасное сближение. Мы их наблюдаем на регулярной основе, но во всех ситуациях наши пилоты действуют профессионально и грамотно, и не допускают катастрофического развития событий в виде столкновений или гибели летательных аппаратов. Опасные сближения периодически происходят, потому что и пилотируемые, и непилотируемые аппараты работают в одних и тех же районах, и примерно на одних и тех же высотах. Наше командование старается их "разводить" и не устраивать инциденты, но американцы очень часто сознательно идут на обострение для того, чтобы потом раздуть информационную повестку о том, что якобы русские непрофессионально и неумело действуют, опасно сближаются и создают угрозу для их летательных аппаратов», - сказал Липовой.
По его словам, у России и США в Сирии примерно равный баланс в воздухе.
«Баланс сохраняется, как по летательным аппаратам с пилотами, так и по беспилотникам, паритет примерно равный, и сейчас все зависит от профессионализма, у кого больше мастерства и опыта. При этом аппараты с пилотами это одно, а беспилотники, которые летают по навигации и зачастую ими управляют операторы, это другое. У американцев беспилотники на сегодняшний день несколько превосходят наши, но мы очень быстро учимся, и думаю, что наши опытные модели беспилотников, которые уже есть и превосходят по тактико-техническим данным американские, скоро выйдут в серию, и мы будет держать и здесь превосходство в воздухе», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин сказал НСН, что «опасные сближения» могут быть связаны с аффектом военных.
«Ситуация там напряженная, мы это наблюдаем практически ежедневно, но есть надежда, что это не выльется в прямое огневое боестолкновение между Россией и США. При этом люди, находящиеся на переднем крае, так или иначе находятся в состоянии аффекта, поэтому исключать ничего нельзя. Сейчас там ситуация более-менее поспокойнее, однако это можно назвать и затишьем перед бурей. Сам регион нестабилен, в Ливане тоже кризисная ситуация, Сектор Газа бурлит. Эти территории географически и демографически близки, и любая напряженность может вылиться в общий кризис, как это было и будет», - заключил собеседник НСН.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в конце июля, что США продолжают поддерживать контакты с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии. При этом он отметил, что Вашингтон продолжит проводить операции, исходя из своих интересов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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