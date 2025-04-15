ФК «Химки» расстался с главным тренером Артигой

В сообщении говорится, что контракты с главным тренером и его коллективом были расторгнуты по соглашению сторон.

«Мы благодарны им за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. Они многому нас научили и многому научились у нас», - заключили в «Химках».

Ранее Игорь Шалимов был назначен новым главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел», сообщает RT.