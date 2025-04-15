Новые выбросы мазута выявили на двух участках побережья в Анапе
15 апреля 202516:47
Новые выбросы мелкой фракции мазута были зафиксированы на двух участках побережья Чёрного моря в Анапе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что незначительнын выбросы были выявлены на Центральном пляже Анапы, а также в районе базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.
«Новые выбросы мазута команды убирают в первую очередь», - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в затонувших в Чёрном море нефтетанкерах находится 3 919 тонн мазута, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru