Новые выбросы мазута выявили на двух участках побережья в Анапе

Уточняется, что незначительнын выбросы были выявлены на Центральном пляже Анапы, а также в районе базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.

«Новые выбросы мазута команды убирают в первую очередь», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в затонувших в Чёрном море нефтетанкерах находится 3 919 тонн мазута, сообщает RT.

