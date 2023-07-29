В США рассказали о контактах с Россией по операциям в небе над Сирией
США продолжают поддерживать контакты с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления в Брисбене по итогам переговоров с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Австралии Ричарда Марлза и главы МИД страны Пенни Вонг.
«Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом», — цитирует Остина ТАСС.
При этом шеф Пентагона указал, что американская сторона продолжит проводить операции «так, как всегда делала это в воздушном пространстве» и намерена защищать свои интересы «так, как позволяют возможности».
Ранее Пентагон заявил, что самолет Воздушно-космических сил РФ повредил американский беспилотник MQ-9 в небе над Сирией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В американском оборонном ведомстве указали, что российский истребитель задел винт летательного аппарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru