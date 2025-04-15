СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам

США отказались подписывать заявление стран «Большой семёрки» (G7) с осуждением российского удара по ВСУ в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg.

ВС России 13 апреля ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Источники агентства утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа объяснила свой отказ желанием «сохранить пространство для переговоров о мире с Россией».

Председательствующая в G7 Канада указала, что без поддержки Вашингтона принять заявление не получится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ уволил Владимира Артюха с поста главы Сумской областной военной администрации, сообщает «Свободная пресса».

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