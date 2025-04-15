СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
США отказались подписывать заявление стран «Большой семёрки» (G7) с осуждением российского удара по ВСУ в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа объяснила свой отказ желанием «сохранить пространство для переговоров о мире с Россией».
Председательствующая в G7 Канада указала, что без поддержки Вашингтона принять заявление не получится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ уволил Владимира Артюха с поста главы Сумской областной военной администрации, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посетивший Одессу Рютте пообещал продолжить поддержку Украины
- Новые выбросы мазута выявили на двух участках побережья в Анапе
- Wildberries отреагировал на сообщения о найме работников из КНДР
- Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов
- Никаб в метро привел к драке в Москве
- СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
- Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
- Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники
- СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
- Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru