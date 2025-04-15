Wildberries отреагировал на сообщения о найме работников из КНДР
Маркетплейс Wildberries не подтвердил и не опроверг найм работников из КНДР на свои склады, однако признал, что нанимает иностранных рабочих. Об этом говорится в комментарии пресс-службы маркетплейса, сообщает NEWS.ru. Компания отметила, что она активно привлекает на работу иностранцев с помощью агентства по найму. Все сотрудники имеют разрешение на работу и законно въехали в Россию, добавили представители WB.
По сообщению портала Rusbase, на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь якобы появились 180 новых работников из КНДР. Для них выделены отдельные дома для проживания и ряды в общей столовой, утверждается в материале.
В Wildberries между тем указали, что в большинстве их логистических пунктов работают россияне. При этом компания напомнила, что имеет право устраивать на работу жителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на двух своих объектах в Московской области.
Ранее объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» запустила в тестовом формате сервис онлайн-чаевых для курьеров и менеджеров пунктов выдачи заказов, напоминает НСН.
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