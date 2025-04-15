Посетивший Одессу Рютте пообещал продолжить поддержку Украины
15 апреля 202516:57
Генеральный секретарь Севератлантического альянса Марк Рютте в своих соцсетях заявил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу.
Он подчеркнул, что блок продолжит помогать Киеву.
«Поддержка НАТО непоколебима», - написал Рютте.
Ранее генсек НАТО заявил, что даже после завершения конфликта на Украине блок «продолжит рассматривать Россию как долгосрочную угрозу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru