Посетивший Одессу Рютте пообещал продолжить поддержку Украины

Генеральный секретарь Севератлантического альянса Марк Рютте в своих соцсетях заявил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу.

Зеленский признал, что Украину не зовут в НАТО

Он подчеркнул, что блок продолжит помогать Киеву.

«Поддержка НАТО непоколебима», - написал Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что даже после завершения конфликта на Украине блок «продолжит рассматривать Россию как долгосрочную угрозу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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