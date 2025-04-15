Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов

По его словам, никакого коллапса не произошло: билеты на популярные постановки все так же распродаются полностью задолго до даты мероприятия, а огромных очередей нет.

Отвечая на критику новых правил, Фурсин заявил, что самые ярые противники не участвуют в эксперименте и не знакомы с ним изнутри. Также он заметил противоречие в их заявлениях. Он напомнил, что год назад эти люди жаловались на пустые театральные залы, а теперь говорят, что тогда была заполняемость в 90%.



Фурсин добавил, что у большинства зрителей новые правила также не вызвали отторжения. Глава столичного департамента культуры считает, что проект уже показывает себя успешно. По его словам, никакой отмены в ближайшее время ждать не стоит, вполне вероятно, что правила останутся такими же, как сейчас, и после 2025 года.

С 15 марта для похода в театр нужны паспортные данные. Подойдет также информация из водительских прав, студенческого билета, или паспорта иностранного гражданина. При входе на спектакль ее обязательно проверяют, иначе могут не допустить на постановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

