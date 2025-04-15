Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов
Спустя месяц после начала продажи билетов по паспортным данным и иным документам, удостоверяющим личность, театры по-прежнему полны зрителей, заявил в интервью РИА Новости глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, никакого коллапса не произошло: билеты на популярные постановки все так же распродаются полностью задолго до даты мероприятия, а огромных очередей нет.
Отвечая на критику новых правил, Фурсин заявил, что самые ярые противники не участвуют в эксперименте и не знакомы с ним изнутри. Также он заметил противоречие в их заявлениях. Он напомнил, что год назад эти люди жаловались на пустые театральные залы, а теперь говорят, что тогда была заполняемость в 90%.
Фурсин добавил, что у большинства зрителей новые правила также не вызвали отторжения. Глава столичного департамента культуры считает, что проект уже показывает себя успешно. По его словам, никакой отмены в ближайшее время ждать не стоит, вполне вероятно, что правила останутся такими же, как сейчас, и после 2025 года.
С 15 марта для похода в театр нужны паспортные данные. Подойдет также информация из водительских прав, студенческого билета, или паспорта иностранного гражданина. При входе на спектакль ее обязательно проверяют, иначе могут не допустить на постановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Wildberries отреагировал на сообщения о найме работников из КНДР
- Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов
- Никаб в метро привел к драке в Москве
- СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
- Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
- Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники
- СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
- Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих и две РСЗО HIMARS
- Российское посольство открылось в Доминикане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru