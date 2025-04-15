Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники

«Квартирник ROCK FM» прошел на радиостанции ROCK FM. Его гостями стали Ян Яненков, Алексей Белов, Александр Маршал, Ольга Кормухина, трибьют-шоу Elvis on tour и The BeatLove. Музыканты исполнили кавер-композиции знаменитых мировых музыкантов и рассказали о своем творчестве, а ведущий Бендер создал настоящий праздник в эфире.

Проект «Квартирник ROCK FM» был запущен в феврале 2025 года, проект выходит по пятницам раз в две недели.

«В России существует большое количество групп, которые создают трибюты и каверы на хиты мировых рок-музыкантов, таких как Dire Straits, The Beatles, The Rolling Stones, Grand Funk Railroad, Depeche Mode и других. Мы решили пригласить эти наши коллективы в новую программу «Квартирник ROCK FM» и убить сразу двух зайцев: обратиться к традиционной рок-музыке и привлечь новую аудиторию. Раньше в Советском Союзе были очень популярны выступления, когда люди собирались на квартирах и давали концерты. Востребованы они и у молодёжи сегодня. На камерных выступлениях музыканты могут выразить себя гораздо глубже, чем на большом рок-концерте, где присутствует огромное количество людей и громкий звук», — заявил программный директор Радио ROCK FM Александр Фуковский.

Исполнитель Александр Маршал признался, что получает огромное удовольствие от участия в квартирниках. Певец добавил, что в конце каждого своего выступления он исполняет композицию из творчества группы «Парк Горького», превращая концерт в квартирник.

«Если обратить внимание на мой сольный проект, то в конце каждого концерта я играю произведение из «Парка Горького», это и есть такой некий самый квартирник. Я видел, как огромная аудитория порядка 20-25 тысяч человек пела с нами слова по-английски. Среди публики стояли наши сверстники, с ними были, видимо, их дети и внуки, которые тоже пели эти слова. Возможно, они с детства слышали эту музыку – папа или дед крутили это все. Квартирник переносит нас в те годы, когда нам было хорошо и мы были молоды, когда только появились первые команды, и мы были свидетелями ещё пацанами: The Beatles, The Rolling, Pink Floyd, и каждая команда была не похожа друг на друга и музыкально, и внешне», — заявил артист.

Идея создания проекта «Квартирник ROCK FM» стала спонтанной — создатели решили собрать в неформальной творческой обстановке всех любителей музыки. Отличным место для этого стала студия звукозаписи «Vintage Records», где записывают треки такие именитые музыканты, как Zivert, Баста, группа «Градусы» и другие артисты. В частности, Ольга Кормухина назвала студию одной из ведущих в Москве, «местом силы».

График выступлений групп расписан до конца 2025 года. Планируется проведение конкурса на лучший квартирник по версии самих зрителей и слушателей. Ближайший праздничный квартирник, посвященный 18-летию Радио ROCK FM, состоится 18 апреля в 18:00, а по окончании выступления его можно будет увидеть на сайте ROCK FM.

