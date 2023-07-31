Минобороны сообщило об опасном сближении дрона США и Су-34 в Сирии

Инцидент произошел 30 июля в 6:53, пишет RT.

«На высоте 5000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте», — указал замруководителя ЦПВС Олег Гуринов.

Полет беспилотника коалиции в указанном районе не был деконфликтован. Столкновения с аппаратом удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков и предпринятым ими мерам.

На минувшей неделе в ЦПВС сообщили об опасном сближении MQ-9 с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб, напоминает РЕН ТВ.

