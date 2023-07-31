Минобороны сообщило об опасном сближении дрона США и Су-34 в Сирии
Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США антитеррористической коалиции в Сирии опасно сблизился с российским самолетом Су-34. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике.
Инцидент произошел 30 июля в 6:53, пишет RT.
«На высоте 5000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте», — указал замруководителя ЦПВС Олег Гуринов.
Полет беспилотника коалиции в указанном районе не был деконфликтован. Столкновения с аппаратом удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков и предпринятым ими мерам.
На минувшей неделе в ЦПВС сообщили об опасном сближении MQ-9 с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru