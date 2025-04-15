Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов умер на Украине в возрасте 89 лет. Об этом в своих соцсетях заявил Национальный союз кинематографистов Украины.
«Муратов принадлежал к поколению шестидесятников, которое искренне верило: если каждый будет стоять за свои идеалы, жизнь измениться», — говорится в обращении союза.
Муратов родился в Харькове в 1935 году. После окончания ВГИКа в 1959 году работал на Киностудии имени Горького, Одесской киностудии, а также на Киевской киностудии имени А. Довженко.
В фильмографии Муратова более 25 режиссёрских работ. Самыми известными из них считаются «Гонки по вертикали», «Дорога никуда» и «Провинциальный роман». Был женат на Кире Муратовой, вместе с которой снял ленту «Наш честный хлеб».
Ранее на 95-м году жизни умер снявший фильм «Рэмбо: Первая кровь» канадский режиссёр Тед Котчефф, сообщает RT.
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