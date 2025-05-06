Защита осужденного генерала Попова обжаловала приговор
6 мая 202512:55
Защита бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова обжаловала его приговор. Об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский в беседе с РИА Новости.
«Мы обжаловали приговор», - указал защитник.
Буйновский намерен добиваться оправдания Попова.
Ранее Ивана Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил экс-командующего к пяти годам колонии, лишил воинского звания и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru