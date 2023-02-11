Генерал ФСБ рассказал, как ВСУ получают данные о военных операциях РФ
Агенты, перехват данных и космическая разведка Украины и западных стран помогают Киеву получать сведения о планируемых военных операциях России. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью «Московскому комсомольцу».
Он также рассказал о контрмерах российских военных на сообщения украинской стороны в связи с будущими планами Москвы в зоне СВО.
«Задача подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно», — заявил Михайлов.
Генерал ФСБ считает, что Украина сообщает о планируемых российских операциях, чтобы стимулировать США и страны НАТО передать Украине еще больше вооружения.
По мнению Михайлова, Россия может скрыть свои военные планы от противников полностью. В качестве примера он упомянул высадку на Малой земле и в Евпатории во время Великой Отечественной войны.
Ранее беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом, сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.
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