Генерал ФСБ рассказал, как ВСУ получают данные о военных операциях РФ

Он также рассказал о контрмерах российских военных на сообщения украинской стороны в связи с будущими планами Москвы в зоне СВО.

«Задача подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно», — заявил Михайлов.

Генерал ФСБ считает, что Украина сообщает о планируемых российских операциях, чтобы стимулировать США и страны НАТО передать Украине еще больше вооружения.

По мнению Михайлова, Россия может скрыть свои военные планы от противников полностью. В качестве примера он упомянул высадку на Малой земле и в Евпатории во время Великой Отечественной войны.

Ранее беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом, сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.

