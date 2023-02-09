Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник

В сообщении говорится, что инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. После обнаружения дрона белорусские пограничники пресекли его полёт с помощью радиоэлектронного ружья.

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», - подчеркнули в Погранкомитете РБ.

Также в ведомстве отметили, что аналогичные случаи фиксировались в ноябре и декабре 2022 года.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 9 февраля система ПВО ВС РФ сбила в регионе 10 беспилотников ВСУ, пишут «Известия».

