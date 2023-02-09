Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник
Беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом, сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.
В сообщении говорится, что инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. После обнаружения дрона белорусские пограничники пресекли его полёт с помощью радиоэлектронного ружья.
«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», - подчеркнули в Погранкомитете РБ.
Также в ведомстве отметили, что аналогичные случаи фиксировались в ноябре и декабре 2022 года.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 9 февраля система ПВО ВС РФ сбила в регионе 10 беспилотников ВСУ, пишут «Известия».
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