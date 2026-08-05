Полковник в отставке раскрыл настрой российских солдат в зоне СВО
Солдаты Вооруженных сил России в зоне СВО мотивированы на победу и понимают, за что борются. Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам военного эксперта, российские бойцы в зоне спецоперации борются с фашизмом и проявляют постоянный героизм, который нельзя описать словами. Это повседневный героизм, подчеркнул он.
Матвийчук добавил, что бойцы ежедневно работают для сохранения своей жизни и жизни товарищей, приумножают славу России и трудятся на общую победу.
Между тем в Госдуме заявили, что кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России, которые произошли в среду, 5 августа, связаны с выдвижением новых людей, проявивших себя в боевых действиях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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