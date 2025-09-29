Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»

Дальнобойные ракеты США могут долететь до Москвы и Урала, но США не пойдут на это, заявил НСН генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

У США слишком ограниченное количество дальнобойных ракет «Томагавк», Вашингтон не станет передавать их Украине, которая даже не сможет ими воспользоваться без американских кораблей, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Американский лидер Дональд Трамп не против дальнобойных ударов Украины по России, но по «Томагавкам» решения еще не принял. Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. До этого сообщалось, что Киев просил Вашингтон передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью от 1300 до 1800 километров. Бижев уверен, что это лишь политические заявления.

Две - мало: Моряки посмеялись над угрозами Трампа подлодками

«Если Трамп примет решение передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по РФ, это будет означать, что они могут долететь до Москвы и Урала. Но надо учитывать, что «Томагавки» используются на кораблях военно-морского флота. У США очень ограниченное количество этих ракет и пусковых установок. Руководство США вряд ли может рискнуть передать ограниченное количество. И в целом корабли военно-морских сил Украины не предназначены для запуска этих ракет. Трамп много обещает, но его обещания сбываются очень редко. Германия обещала Киеву ракеты «Таурус», но они тоже где-то по пути застряли», - отметил он.

Бижев также подчеркнул, что российские системы ПВО без труда сбивают подобные ракеты.

«Эти ракеты очень дорогие, использовать их не так просто. Украина же не может арендовать корабли США, у них нет кораблей. Наши системы ПВО успешно могут справляться с этими ракетами. Мы давно знаем эти ракеты, давно с ними знакомы. Югославия эти «Томагавки» сбивала средствами ПВО Советского Союза еще», - добавил собеседник НСН.

Заявления о возможной поставке Украине ракет «Томагавк» из США являются очень серьезными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле слышали эти высказывания и внимательно их анализируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

