Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
Дальнобойные ракеты США могут долететь до Москвы и Урала, но США не пойдут на это, заявил НСН генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
У США слишком ограниченное количество дальнобойных ракет «Томагавк», Вашингтон не станет передавать их Украине, которая даже не сможет ими воспользоваться без американских кораблей, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Американский лидер Дональд Трамп не против дальнобойных ударов Украины по России, но по «Томагавкам» решения еще не принял. Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. До этого сообщалось, что Киев просил Вашингтон передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью от 1300 до 1800 километров. Бижев уверен, что это лишь политические заявления.
«Если Трамп примет решение передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по РФ, это будет означать, что они могут долететь до Москвы и Урала. Но надо учитывать, что «Томагавки» используются на кораблях военно-морского флота. У США очень ограниченное количество этих ракет и пусковых установок. Руководство США вряд ли может рискнуть передать ограниченное количество. И в целом корабли военно-морских сил Украины не предназначены для запуска этих ракет. Трамп много обещает, но его обещания сбываются очень редко. Германия обещала Киеву ракеты «Таурус», но они тоже где-то по пути застряли», - отметил он.
Бижев также подчеркнул, что российские системы ПВО без труда сбивают подобные ракеты.
«Эти ракеты очень дорогие, использовать их не так просто. Украина же не может арендовать корабли США, у них нет кораблей. Наши системы ПВО успешно могут справляться с этими ракетами. Мы давно знаем эти ракеты, давно с ними знакомы. Югославия эти «Томагавки» сбивала средствами ПВО Советского Союза еще», - добавил собеседник НСН.
Заявления о возможной поставке Украине ракет «Томагавк» из США являются очень серьезными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле слышали эти высказывания и внимательно их анализируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увеличение маткапитала в России не приводит к рождаемости
- Психолог объяснил, когда «спортивная злость» становится врагом для атлетов
- «Братом» единым: Как Россия осталась без киногероев
- Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя
- Деньги ни при чем? Россияне не хотят рожать из-за личностных причин
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru