«Если Трамп примет решение передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по РФ, это будет означать, что они могут долететь до Москвы и Урала. Но надо учитывать, что «Томагавки» используются на кораблях военно-морского флота. У США очень ограниченное количество этих ракет и пусковых установок. Руководство США вряд ли может рискнуть передать ограниченное количество. И в целом корабли военно-морских сил Украины не предназначены для запуска этих ракет. Трамп много обещает, но его обещания сбываются очень редко. Германия обещала Киеву ракеты «Таурус», но они тоже где-то по пути застряли», - отметил он.

Бижев также подчеркнул, что российские системы ПВО без труда сбивают подобные ракеты.

«Эти ракеты очень дорогие, использовать их не так просто. Украина же не может арендовать корабли США, у них нет кораблей. Наши системы ПВО успешно могут справляться с этими ракетами. Мы давно знаем эти ракеты, давно с ними знакомы. Югославия эти «Томагавки» сбивала средствами ПВО Советского Союза еще», - добавил собеседник НСН.

Заявления о возможной поставке Украине ракет «Томагавк» из США являются очень серьезными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле слышали эти высказывания и внимательно их анализируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

