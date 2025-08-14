«Это была успешная операция, проведена совместно с ФСБ, что уничтожило попытку производства ракет большой дальности, которые могли бы бить по территории РФ. Удары были нанесены по всем точкам, где производились комплектующие для этой ракеты, включая ракетное топливо, корпуса, двигатели, взрывчатку. Поэтому этот процесс выведен из строя на длительное время», - отметил он.

При этом он отметил, что у Украины сохранятся сами наработки от «советской школы», а финансировать подобные проекты продолжит та же Германия.

«Германия пытается сохранить свое лицо на международном уровне, но всем предельно ясно, что она полностью финансирует и помогает специалистами ВСУ. Но ракеты «Сапсан» - это разработка старых советских ракет, потому что есть большие сомнения, что немцы дали технологию ракет Taurus. В ближайшее время Украина не сможет произвести такое оружие, но потенциал у нее есть, это советская школа все-таки. Поэтому загадывать не будем, подождем, чем закончатся переговоры», - добавил собеседник НСН.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в беседе с НСН, что отговорить Мерца от поставок Украине дальнобойных ракет «Таурус» может только американский лидер Дональд Трамп.

