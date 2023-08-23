«Генерал Армагеддон»: Суровикина заменили на посту командующего ВКС

«Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех», - выражал распространенное мнение Ивлев в беседе с РИА Новости.

За свои профессиональные и личностные качества, в том числе бескомпромиссность в плане ведения боевых действий Суровикин в военных кругах даже получил «прозвище» генерал Армагеддон.

ОТПУСК ИЛИ ДОПРОСЫ

Роковым днем для карьеры Суровикина стал «мятеж Пригожина». После 24 июня генерал пропал из публичного пространства, а в СМИ появлялись разные версии о его судьбе. По одной из версий, он якобы знал о подготовке мятежа со стороны основателя «Вагнера» и бездействовал, по другой – и вовсе поддерживал восстание.

Так или иначе, военные корреспонденты и политологи утверждали, что Суровикина задержали – до выяснения обстоятельств. Утверждалось, что «с ним проводилась работа», запрещалось общаться даже с близкими родственниками.

При этом 12 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу Shot, что генерал армии Сергей Суровикин "отдыхает".

«Он отдыхает сейчас. Пока не доступен», - заявил депутат.

В тот же день Минобороны Великобритании обратило внимание на публичное появление главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Примечательно, что в совещании по видеосвязи Герасимову докладывал заместитель Суровикина генерал-полковник Виктор Афзалов. Для Афзалова это было первое публичное появление за четыре года на должности начальника штаба ВКС РФ.

Стоит отметить, что Афзалов – в целом человек непубличный. В телеграм-канале Минобороны РФ нет ни одного упоминания о нем.

Поднятый шум вокруг Суровикина почти сразу попытался заглушить пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 28 июня он назвал сообщения о том, что Суровикин мог заранее знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер», спекуляцией.