«Генерал Армагеддон»: Суровикина заменили на посту командующего ВКС
Временно исполняющим обязанности главкома ВКС России стал начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.
Накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. По данным РИА Новости, врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.
Суровикин занимал свою должность с 31 октября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года генерал стал командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 — замкомандующего.
НАДЕЖДЫ НА УСПЕХ
Военные эксперты возлагали большие надежды на деятельность Суровикина в рамках спецоперации. В октябре прошлого года генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев говорил, что назначение Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО может изменить ход событий на линии соприкосновения.
«Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех», - выражал распространенное мнение Ивлев в беседе с РИА Новости.
За свои профессиональные и личностные качества, в том числе бескомпромиссность в плане ведения боевых действий Суровикин в военных кругах даже получил «прозвище» генерал Армагеддон.
ОТПУСК ИЛИ ДОПРОСЫ
Роковым днем для карьеры Суровикина стал «мятеж Пригожина». После 24 июня генерал пропал из публичного пространства, а в СМИ появлялись разные версии о его судьбе. По одной из версий, он якобы знал о подготовке мятежа со стороны основателя «Вагнера» и бездействовал, по другой – и вовсе поддерживал восстание.
Так или иначе, военные корреспонденты и политологи утверждали, что Суровикина задержали – до выяснения обстоятельств. Утверждалось, что «с ним проводилась работа», запрещалось общаться даже с близкими родственниками.
При этом 12 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу Shot, что генерал армии Сергей Суровикин "отдыхает".
«Он отдыхает сейчас. Пока не доступен», - заявил депутат.
В тот же день Минобороны Великобритании обратило внимание на публичное появление главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Примечательно, что в совещании по видеосвязи Герасимову докладывал заместитель Суровикина генерал-полковник Виктор Афзалов. Для Афзалова это было первое публичное появление за четыре года на должности начальника штаба ВКС РФ.
Стоит отметить, что Афзалов – в целом человек непубличный. В телеграм-канале Минобороны РФ нет ни одного упоминания о нем.
Поднятый шум вокруг Суровикина почти сразу попытался заглушить пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 28 июня он назвал сообщения о том, что Суровикин мог заранее знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер», спекуляцией.
«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», - говорил он.
Страрший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН объяснил, что генерал Сергей Суровикин участвует в допросах о ситуации 24 июня, но пока непонятно, в каком качестве.
«Руководит спецоперацией, по моим данным, командующий ВДВ Михаил Теплинский. Я думаю, что Суровикин находится в структурах, которые занимаются расследованием, а в каком качестве он находится, сказать сложно. Он может сидеть и по одну, и по другую сторону стола, за которым происходят допросы. Как можно было не знать о масштабной подготовке мятежа? Это тысячи километров автопробега, тысяча единиц бронетехники, топливо, аренда фур гражданских. Такая подготовка занимает недели три. Я думаю, что об этом знали все – и в Америке, и в Европе, и у нас», - отмечал он.
Сам же генерал Суровикин во время мятежа Пригожина записал обращение, в котором призывал вагнеровцев сложить оружие. Видео опубликовало Минобороны.
«Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка», — подчеркнул он.
ДРАКОНЬИ ЗУБЫ И ХЕРСОН
9 августа о Суровикине заговорил его бывший командующий, генерал-полковник Валерий Марченков. Он заверил, что генерал не мог отступить от присяги, назвал Суровикина незаурядным человеком, который обладает большим авторитетом в армии.
«Он вообще такой: выполняет все приказы, которые поступают», - передает слова Марченкова URA.RU.
До рокового 24 июня даже западная пресса признавала заслуги Суровикина в рамках СВО, в СМИ отмечали «линию обороны Суровикина», бетонные «драконьи зубы», о которые разбиваются атаки ВСУ.
Марченков подтвердил, что Суровикин предвидел действия украинцев и выстроил систему обороны так, что контрнаступление ВСУ проваливается.
«На некоторых участках глубина созданной им обороны — до 10 километров! Он сократил протяженность фронта, пересмотрел саму стратегию обороны. У нас классически единицей опорной группы считается батальон, а он сделал ставку на роты», - объяснил он.
С другой стороны, припоминают Суровикину, например, оставление Херсона. В ноябре Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о решении отвести войска из Херсона. Он назвал решение непростым, но необходимым из-за отсутствия возможности снабжать территорию. В военных кругах это решение встретили неоднозначно. Не все аналитики признали неизбежность такого решения.
При этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который часто обрушивался с критикой на Минобороны, хвалил Суровикина и говорил, что проблем с боеприпасами не было, когда генерал был главой объединенной группировки.
В январе 2023 года Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал заместителем Герасимова, «Радиоточка НСН».
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