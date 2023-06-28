«О мятеже Пригожина знали все»: Генерал Суровикин находится на допросах
Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил НСН, что подготовка мятежа могла занять три недели, об этом точно знали в России, Европе и США.
Генерал Суровикин участвует в допросах о ситуации 24 июня, но пока непонятно, в каком качестве, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин не появлялся в информационном пространстве с 24 июня. По словам официальных лиц США, генерал Суровикин заранее знал о мятеже Евгения Пригожина, так как был проинформирован американской разведкой по этому поводу. Прохватилов допустил, что генерал знал о подготовке мятежа, так как она была масштабной.
«Руководит спецоперацией, по моим данным, командующий ВДВ Михаил Теплинский. Я думаю, что Суровикин находится в структурах, которые занимаются расследованием, а в каком качестве он находится, сказать сложно. Он может сидеть и по одну, и по другую сторону стола, за которым происходят допросы. Как можно было не знать о масштабной подготовке мятежа? Это тысячи километров автопробега, тысяча единиц бронетехники, топливо, аренда фур гражданских. Такая подготовка занимает недели три. Я думаю, что об этом знали все – и в Америке, и в Европе, и у нас. Есть такие тайны, завернутые в загадку, которые не будут разгаданы никогда», - отметил Прохватилов.
Он также считает, что серьезных перестановок в Минобороны на этом фоне не будет.
«Уже ясно, что если министр Сергей Шойгу когда-нибудь уйдет, то в лучшем случае в среднесрочной перспективе», - добавил он.
При этом экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев допустил кадровые перестановки в Минобороны РФ, но призвал дождаться официальных заявлений.
«Надо подождать, не торопиться с выводами. Не буду комментировать возможные кадровые перестановки в Минобороны РФ. Им там виднее, рассуждать бесполезно. Я думаю, что какие-то будут, но не будем гадать», - сказал он НСН.
24 июня заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин обратился к командирам и бойцам частной военной компании «Вагнер», призвав решить возникшие проблемы мирным путем. Видеообращение Суровикина опубликовало Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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