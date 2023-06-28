«О мятеже Пригожина знали все»: Генерал Суровикин находится на допросах

«Руководит спецоперацией, по моим данным, командующий ВДВ Михаил Теплинский. Я думаю, что Суровикин находится в структурах, которые занимаются расследованием, а в каком качестве он находится, сказать сложно. Он может сидеть и по одну, и по другую сторону стола, за которым происходят допросы. Как можно было не знать о масштабной подготовке мятежа? Это тысячи километров автопробега, тысяча единиц бронетехники, топливо, аренда фур гражданских. Такая подготовка занимает недели три. Я думаю, что об этом знали все – и в Америке, и в Европе, и у нас. Есть такие тайны, завернутые в загадку, которые не будут разгаданы никогда», - отметил Прохватилов.

Он также считает, что серьезных перестановок в Минобороны на этом фоне не будет.

«Уже ясно, что если министр Сергей Шойгу когда-нибудь уйдет, то в лучшем случае в среднесрочной перспективе», - добавил он.

При этом экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев допустил кадровые перестановки в Минобороны РФ, но призвал дождаться официальных заявлений.

«Надо подождать, не торопиться с выводами. Не буду комментировать возможные кадровые перестановки в Минобороны РФ. Им там виднее, рассуждать бесполезно. Я думаю, что какие-то будут, но не будем гадать», - сказал он НСН.

24 июня заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин обратился к командирам и бойцам частной военной компании «Вагнер», призвав решить возникшие проблемы мирным путем. Видеообращение Суровикина опубликовало Минобороны, передает «Радиоточка НСН».

