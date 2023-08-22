РБК: Генерал Суровикин освобожден от должности командующего ВКС
Генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники в Минобороны. Ранее об этом также написал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) в своем Telegram-канале.
Суровикин занимал свою должность с 31 октября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года генерал стал командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 — замкомандующего.
Во время «мятежа Пригожина» Суровикин записал видео, где призывал бойцов «Вагнера» сложить оружие. После разрешения конфликта с главой «оркестрантов» Евгением Пригожиным СМИ писали, что генерала задержали. По информации СМИ, Суровикин мог быть одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его. С тех пор генерал пропал из публичного поля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru