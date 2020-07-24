Военную службу в России назвали курортом

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что нынешняя служба в армии больше похожа на курорт, чем на школу жизни для молодых людей.

Военные следователи отметили резкий всплеск в 2020 году числа попыток уклониться от службы в армии по призыву. Как уточнили в Главном военном управлении СКР, среди преступлений против военной службы в 1,7 раза увеличилось число случаев уклонения.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН заявил, что это результат антипропаганды военной службы в соцсетях.

«Мне кажется, что это всплеск связан с очевидной волной нигилизма, который вот уже год-полтора мы наблюдаем в молодежной среде. Молодые люди во многом разочарованы, находятся под влиянием соцсетей, где в огромном количестве качается негатив, где множество провокацией. Не стоит списывать со счетов и пандемию, когда у многих молодых людей родители потеряли работу», - считает эксперт.

С одной стороны, по его мнению, нынешним призывникам служить гораздо проще и гораздо меньше, чем, к примеру, солдатам в середине XX-го века. Там срок службы составлял 3 года, сейчас – только год.

«Молодые люди уклоняются от воинской службы, которая фактически является санаторно-курортной»

С другой стороны, как считает эксперт, многие молодые люди и этот год не хотят терять, потому что считают, что военному делу за столь короткий срок не научиться.

«Бороться с негативом можно только хорошей пропагандой, но, к сожалению, мы фактически не видим сейчас пропаганды военной службы. Нет на ТВ программ, роликов, призванных разъяснять важность и нужность службы в армии. Это упущение заполняется фобиями и ложью, существующей в интернете», - резюмировал Шурыгин.

Полностью контрактная армия государству не по карману

Осенью прошлого Минобороны предложил эффективнее бороться с уклонистами. В частности, речь шла об инициативе, которая позволит военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Сейчас в правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. Это положение решили дополнить формулировкой «в том числе не подтвержденным регистрацией».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПризывАрмия
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