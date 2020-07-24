Военную службу в России назвали курортом

Военные следователи отметили резкий всплеск в 2020 году числа попыток уклониться от службы в армии по призыву. Как уточнили в Главном военном управлении СКР, среди преступлений против военной службы в 1,7 раза увеличилось число случаев уклонения.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН заявил, что это результат антипропаганды военной службы в соцсетях.

«Мне кажется, что это всплеск связан с очевидной волной нигилизма, который вот уже год-полтора мы наблюдаем в молодежной среде. Молодые люди во многом разочарованы, находятся под влиянием соцсетей, где в огромном количестве качается негатив, где множество провокацией. Не стоит списывать со счетов и пандемию, когда у многих молодых людей родители потеряли работу», - считает эксперт.

С одной стороны, по его мнению, нынешним призывникам служить гораздо проще и гораздо меньше, чем, к примеру, солдатам в середине XX-го века. Там срок службы составлял 3 года, сейчас – только год.