Гагин заявил об уничтожении 40 единиц техники ВСУ под Артемовском

Российские силы уничтожили за несколько дней около 40 единиц техники, в том числе западной, в ходе боев у южного фланга Артемовска. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с ТАСС.

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«За последние несколько дней ВСУ потеряли у населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска порядка 40 единиц техники», — подчеркнул советник.

Как уточнил Гагин, среди уничтоженных машин — нидерландские БМП YPR и несколько польских бронетранспортеров Rosomak.

Ранее российские военные ударили по штурмовым отрядам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 бойцов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаВСУСпецоперацияДНР

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