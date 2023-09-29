Гагин заявил об уничтожении 40 единиц техники ВСУ под Артемовском
Российские силы уничтожили за несколько дней около 40 единиц техники, в том числе западной, в ходе боев у южного фланга Артемовска. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с ТАСС.
«За последние несколько дней ВСУ потеряли у населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска порядка 40 единиц техники», — подчеркнул советник.
Как уточнил Гагин, среди уничтоженных машин — нидерландские БМП YPR и несколько польских бронетранспортеров Rosomak.
Ранее российские военные ударили по штурмовым отрядам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 бойцов, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Керчи задержали агента украинской разведки за госизмену
- ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод средств за рубеж
- Гагин заявил об уничтожении 40 единиц техники ВСУ под Артемовском
- Робот-антиснайпер «Сосна-Н» успешно применили в зоне спецоперации
- Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
- Заключенный предстанет перед судом за нацистскую татуировку на Кузбассе
- Рогов: На Ореховском направлении за день сдаются в плен 2-5 солдат ВСУ
- Генштаб заверил, что призывников не будут направлять в новые регионы
- В Генштабе заявили, что новая мобилизация в России не планируется
- Hürriyet: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Анкаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru