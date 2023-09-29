Рогов: На Ореховском направлении за день сдаются в плен 2-5 солдат ВСУ

Украинские военные, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен российским войскам, в частности, такая ситуация сложилась на ореховском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Эксперт назвал происходящее «феноменом украинского контрнаступления». За день в плен сдаются в среднем от двух до пяти военнослужащих ВСУ. Рогов назвал несколько причин сложившейся ситуации.

«Первая - моральный дух у противника на нуле, вторая - к ним пришло понимание того, что ничего у них не получится, третья - отсутствие мотивации умирать за шайку [президента Украины Владимира] Зеленского», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее военкор RT Влад Андрица сообщил, что ВСУ нанесли удар по своим сослуживцам, сдавшимся в плен в районе Клещеевки.

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ФОТО: РИА Новости
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