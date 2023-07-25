Forbes: Российские бойцы уничтожили замаскированный танк ВСУ M-55S
Российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе украинский танк M-55S — модернизированную в Словении советскую машину T-55. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист указал, что ВС России идут в атаку на отдельных направлениях несмотря на попытки Украины вести контрнаступление. По словам Экса, М-55S стал «одной из жертв» российских сил на участке Кременная — Сватово, отмечает телеканал «360».
«Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S», — подчеркнул обозреватель.
Экс предположил, что поврежденный украинский танк подпадет под «полное списание».
Между тем российский стрелок мотострелкового взвода в одиночку ликвидировал более десяти бойцов ВСУ в районе Времевского выступа в Запорожье, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru