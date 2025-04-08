Трамп объяснил отсутствие пошлин США против РФ из-за отсутствия торговли
Россию не включили в список стран, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ввел пошлины, так как США «фактически не ведут бизнес» с этой страной. Об этом американский лидер заявил журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, Соединенные Штаты не почти не торгует с Россией, потому что Москва находится в состоянии конфликта с Украиной. Президент США добавил, что он «недоволен тем, что происходит».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент также объяснял отсутствие новых пошлин в отношении России тем, что сейчас Соединенные Штаты и Россия «не торгуют». Он пояснял, что в отношении России действуют санкции США.
Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.
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