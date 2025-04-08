Трамп объяснил отсутствие пошлин США против РФ из-за отсутствия торговли

По словам Трампа, Соединенные Штаты не почти не торгует с Россией, потому что Москва находится в состоянии конфликта с Украиной. Президент США добавил, что он «недоволен тем, что происходит».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент также объяснял отсутствие новых пошлин в отношении России тем, что сейчас Соединенные Штаты и Россия «не торгуют». Он пояснял, что в отношении России действуют санкции США.

Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.







