Трамп объяснил отсутствие пошлин США против РФ из-за отсутствия торговли

Россию не включили в список стран, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ввел пошлины, так как США «фактически не ведут бизнес» с этой страной. Об этом американский лидер заявил журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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По словам Трампа, Соединенные Штаты не почти не торгует с Россией, потому что Москва находится в состоянии конфликта с Украиной. Президент США добавил, что он «недоволен тем, что происходит».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент также объяснял отсутствие новых пошлин в отношении России тем, что сейчас Соединенные Штаты и Россия «не торгуют». Он пояснял, что в отношении России действуют санкции США.

Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.



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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампТорговые Пошлины

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