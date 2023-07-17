Журналист указал, что украинские войска планировали использовать хитрую тактику, применяя легкую и тяжелую технику. Как отметил Экс, отряды морской пехоты ВСУ двигались впереди своих танков поддержки, при этом позади оставалась «тяжелая огневая мощь» для удержания успехов. Однако атаку сорвало «неожиданное появление» российской машины, пишет RT.

«Это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», — подчеркнул обозреватель.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов противника на краснолиманском направлении, пишет «Свободная пресса».

