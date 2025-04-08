В ЛНР женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
По данным властей, трагедия произошла в Троицком муниципальном округе. Дрон ВСУ целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю «Нива» с супружеской парой, двигавшемуся по дороге в районе села Демино-Александровка.
«Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал», - отметили в правительстве.
Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ погибли восемь россиян, пишет «Свободная пресса».
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