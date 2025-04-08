Залужный: США помогали Киеву с планированием операций с начала конфликта
США с начала конфликта на Украине помогали Киеву с планированием операций. Об этом написал в соцсетях украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, в апреле 2022 года представители Киева размещались в штаб-квартире Европейского командования Соединенных Штатов в Штутгарте, а позже — в Висбадене в Германии. Летом там же при поддержке Лондона появился оперативный штаб, участвовавший в планировании операций украинской армии.
«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — указал экс-главком.
Ранее СМИ сообщили, что атака ВСУ на Крымский мост в 2024 году была частью операции Lunar Hail, которую разрабатывали под руководством США, пишет RT.
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