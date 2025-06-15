Росавиация: В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска ограничили полеты

К тому же в ночь на 15 июня временные ограничения ввели в хабах Калуги и Тамбова. При этом сейчас аэропорты в этих городах работают в штатном режиме.

До этого в Минобороны РФ объявили, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали над территорией страны шесть беспилотников ВСУ.

Ранее в АТОР сообщили, что около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».