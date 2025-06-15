Росавиация: В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска ограничили полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели временные ограничения полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Отмечается, что авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.
К тому же в ночь на 15 июня временные ограничения ввели в хабах Калуги и Тамбова. При этом сейчас аэропорты в этих городах работают в штатном режиме.
До этого в Минобороны РФ объявили, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали над территорией страны шесть беспилотников ВСУ.
Ранее в АТОР сообщили, что около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация: В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска ограничили полеты
- АТОР: 2 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ударов Израиля по Ирану
- Аскольд Запашный рассказал о желании его жены покинуть Израиль
- Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами
- Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток
- Иран: Для новой волны атак на Израиль применялись управляемые ракеты «Хадж Касем»
- Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с цветами российского триколора
- Иранские военные заявили, что сбили 10 израильских самолетов за час
- На Украине пожаловались на Сердючку за песни на русском языке
- Минобрнауки РФ: Россия перейдет на новую модель высшего образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru