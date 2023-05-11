«Фланги бросают без боя!»: Пригожин раскрыл новые данные по Артемовску

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы вошли в так называемое «Гнездо» (комплекс многоэтажек – прим. НСН) в Артемовске (Бахмут), сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске

По его словам, до западных окраин города им осталось пройти 625 метров.

Пригожин также рассказал, что ситуация на флангах «складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев».

«Те территории которые и кровью и жизнями брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня, практически без боя, бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги, - заключил он.

Ранее Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"СпецоперацияЕвгений Пригожин

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