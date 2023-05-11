«Фланги бросают без боя!»: Пригожин раскрыл новые данные по Артемовску

По его словам, до западных окраин города им осталось пройти 625 метров.



Пригожин также рассказал, что ситуация на флангах «складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев».

«Те территории которые и кровью и жизнями брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня, практически без боя, бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги, - заключил он.

Ранее Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».