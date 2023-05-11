«Фланги бросают без боя!»: Пригожин раскрыл новые данные по Артемовску
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы вошли в так называемое «Гнездо» (комплекс многоэтажек – прим. НСН) в Артемовске (Бахмут), сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, до западных окраин города им осталось пройти 625 метров.
Пригожин также рассказал, что ситуация на флангах «складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев».
«Те территории которые и кровью и жизнями брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня, практически без боя, бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги, - заключил он.
Ранее Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru