Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Причиной возможного окружения Пригожин назвал проблемы на флангах, которые, по его словам, «трещат и проваливаются».

«При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер», - сказал он.

Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая. Он пожаловался на нехватку боеприпасов.

Позже предприниматель объяснил, что планы оставить город были связаны с необходимостью «сохранить жизни бойцов и минимизировать бессмысленные потери», передает «Радиоточка НСН».

