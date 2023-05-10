Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о серьезном риске окружения группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба.
Причиной возможного окружения Пригожин назвал проблемы на флангах, которые, по его словам, «трещат и проваливаются».
«При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер», - сказал он.
Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая. Он пожаловался на нехватку боеприпасов.
Позже предприниматель объяснил, что планы оставить город были связаны с необходимостью «сохранить жизни бойцов и минимизировать бессмысленные потери», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru