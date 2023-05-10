Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о серьезном риске окружения группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске

Причиной возможного окружения Пригожин назвал проблемы на флангах, которые, по его словам, «трещат и проваливаются».

«При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер», - сказал он.

Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска 10 мая. Он пожаловался на нехватку боеприпасов.

Позже предприниматель объяснил, что планы оставить город были связаны с необходимостью «сохранить жизни бойцов и минимизировать бессмысленные потери», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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