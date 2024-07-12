Фигурант дела генерала Попова признал вину

Предприниматель Сергей Моисеев – второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

Мошенничество и превышение полномочий: Арестован второй фигурант дела генерала Попова

По его словам, бизнесмен активно работает со следствием. Моисеев также погасил часть вмененного ему ущерба.

Ранее Следствие потребовало перевести под домашний арест Сергея Моисеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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