Фигурант дела генерала Попова признал вину
12 июля 202402:33
Предприниматель Сергей Моисеев – второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.
По его словам, бизнесмен активно работает со следствием. Моисеев также погасил часть вмененного ему ущерба.
Ранее Следствие потребовало перевести под домашний арест Сергея Моисеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru