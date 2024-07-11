СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова

Следствие требует перевести под домашний арест Сергея Моисеева, предполагаемого соучастника бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, который обвиняется в хищении. Об этом говорится в материалах 235 гарнизонного военного суда, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что Моисеев признал свою вину и активно сотрудничает с следствием.

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По версии следствия, генерал причастен м к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии фронта.

Сумма материалов превышает 100 млн рублей. По утверждению Следственного комитета, за свою роль в этом деле генерал Попов получил около миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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