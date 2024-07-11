СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова

Следствие требует перевести под домашний арест Сергея Моисеева, предполагаемого соучастника бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, который обвиняется в хищении. Об этом говорится в материалах 235 гарнизонного военного суда, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что Моисеев признал свою вину и активно сотрудничает с следствием.