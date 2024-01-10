Евросоюз намерен поставить Украине 1 млн снарядов к весне

Страны Евросоюза могут выполнить свои обязательства по поставкам 1 миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту или апрелю 2024 года, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, Евросоюз намерен придерживаться своих обязательств и что такая задача абсолютно выполнима, передает издание Politico.

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Для этого странам ЕС придется уменьшить экспорт вооружений в другие государства и оказать давление на компании военно-промышленного комплекса, отметил Бретон.

Он добавил, что Евросоюз сможет догнать Россию в производстве вооружений в течение двух лет.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте производства танков в семь и снарядов в 50 раз.


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ФОТО: РИА Новости
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