Евросоюз намерен поставить Украине 1 млн снарядов к весне

Страны Евросоюза могут выполнить свои обязательства по поставкам 1 миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту или апрелю 2024 года, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, Евросоюз намерен придерживаться своих обязательств и что такая задача абсолютно выполнима, передает издание Politico.