СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс. Об этом сообщило агентство УНИАН.
По данным СМИ, во время визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром и президентом Литвы.
Как сообщили в пресс-службе литовского лидера Гитанаса Науседы, политики обсудят ход украинского конфликта, поддержку Киева и процесс интеграции в Евросоюз и НАТО.
Кроме того, планируется обращение Науседы и Зеленского к народу Литвы, а также встреча украинского президент с беженцами.
Ранее Зеленский призвал страны ЕС «преподать урок» России за проведение специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru