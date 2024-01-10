СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс. Об этом сообщило агентство УНИАН.

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По данным СМИ, во время визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром и президентом Литвы.

Как сообщили в пресс-службе литовского лидера Гитанаса Науседы, политики обсудят ход украинского конфликта, поддержку Киева и процесс интеграции в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, планируется обращение Науседы и Зеленского к народу Литвы, а также встреча украинского президент с беженцами.

Ранее Зеленский призвал страны ЕС «преподать урок» России за проведение специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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