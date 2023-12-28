Путину доложили о росте производства танков в семь и снарядов в 50 раз

Производство танков в России за последние два года выросло в семь раз, утверждает генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Такую цифру он назвал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, по словам Чемезова, выпуск снарядов для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и стрелкового вооружения увеличен в 50 раз. Производство легкой бронетехники выросло в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом.

При этом Чемезов подчеркнул, что основная продукция госкорпорации имеет гражданский характер. В частности, глава «Ростеха» рассказал президенту о производстве пассажирских самолетов и двигателей для них. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на сайт Кремля, Чемезов также доложил главе государства о ситуации в отечественном автомобилестроении.

