СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске

По данным издания, российские десантные подразделения и отряды ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга. Также уточняется, что участники частной военной компании прорвались в Клещеевку к югу от города.

«Ряд источников сообщили, что бойцам ЧВК "Вагнер" были выделены несколько новейших танков Т-90М "Прорыв". Боевые машины уже доставлены и участвуют в боях за Артёмовск», — сообщают журналисты.

Ранее экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.



