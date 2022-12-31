СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
Десантники ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске, зайдя в город. Об этом сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, российские десантные подразделения и отряды ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга. Также уточняется, что участники частной военной компании прорвались в Клещеевку к югу от города.
«Ряд источников сообщили, что бойцам ЧВК "Вагнер" были выделены несколько новейших танков Т-90М "Прорыв". Боевые машины уже доставлены и участвуют в боях за Артёмовск», — сообщают журналисты.
Ранее экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.
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