Эксперт раскрыл роль ИИ в работе БПЛА «Молния» на передовой

Российские беспилотники-камикадзе «Молния» используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного поражения целей на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По словам специалиста, нейросетевые технологии сегодня применяют практически все типы БПЛА на передовой. Главная задача системы — самостоятельно обнаружить и уничтожить объект даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия, когда связь между аппаратом и оператором оказывается заглушена.