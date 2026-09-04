Эксперт раскрыл роль ИИ в работе БПЛА «Молния» на передовой
Российские беспилотники-камикадзе «Молния» используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного поражения целей на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По словам специалиста, нейросетевые технологии сегодня применяют практически все типы БПЛА на передовой. Главная задача системы — самостоятельно обнаружить и уничтожить объект даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия, когда связь между аппаратом и оператором оказывается заглушена.
Отечественные разработки заменили ранее использовавшийся Starlink и превратили «Молнию» в высокоточное средство поражения, способное ориентироваться в обстановке без постоянного внешнего управления.
Отличительной чертой аппарата Леонков назвал низкую стоимость производства в сочетании с мощным боевым потенциалом. При ударах по позициям и укрытиям противника «Молния» зачастую применяет противотанковую мину ТМ-4, обеспечивающую значительный поражающий эффект.
Ранее военный эксперт сообщил, что России испытают лазерное оружие «Перун» для борьбы с дронами ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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