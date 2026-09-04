Вирусолог указал на риски употребления зараженных листериозом продуктов
Заболевание чаще всего передается через пищу, но есть и альтернативные источники заражения, заявил НСН Георгий Викулов.
Восприимчивость к листериозу довольно низкая, поэтому не все сталкивающиеся с ним люди заболевают, однако бывают и довольно тяжелые формы течения болезни, поэтому при первых симптомах надо обязательно показаться врачу, и не заниматься самолечением, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую листериоз, обнаружили в замороженном курином фарше «Котлетный» производства ООО «Брянский бройлер», пишет канал SHOT ПРОВЕРКА. Лабораторной проверкой продукции занимались специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра. После выявления нарушений Россельхознадзор объявил производителю предостережение. Викулов предупредил, что даже термическая обработка не всегда гарантирует безопасность продукта, если он заражен бактерией.
«Для уничтожения листерий нужно, чтобы температура обработки была выше 70° по Цельсию, поэтому важно понимать, как именно происходит приготовление пищи. Соответственно, кипячение, выпекание, жарка могут возбудителя уничтожить. Но, если возбудителя много, то это не гарантирует безопасность продукта. Поэтому с самого начала должно быть правильное приготовление продуктов. Сейчас бывает модное приготовление, когда готовят на низких температурах, даже до 100° может не доходить, и тогда возбудитель может не погибать. Пастеризация молока — это 60°, то есть пастеризации тоже недостаточно. Естественно, исключается употребление сырых мясных продуктов, сырого фарша. Сырые морепродукты тоже могут представлять опасность, если они были контаминированы, то есть загрязнены в процессе приготовления или хранения», — объяснил врач.
Он добавил, что чаще всего заражение листериозом происходит через пищу, однако есть и другие способ передачи возбудителя.
«Основная способ заражения — это пищевая передача. В первую очередь через молочные продукты: непастеризованное молоко, сыры, даже мороженое. Различные мясные продукты: колбасные изделия, нарезки, фарш. Реже это морепродукты, и еще реже овощи, фрукты и фастфуд. Но листерии широко распространены в природе, они могут быть и в почве, и в воде, и в выделениях животных. Помимо пищевого пути есть контактный путь — через порезы, ссадины, при контакте с заболевшими животными. Также дополнительный путь — воздушно-капельный. При вдыхании пыли, при обработке шкуры, шерсти, например. И еще реже встречается трансмиссивный путь, когда передача идет от кровососущих насекомых, клещей. Описаны очень редкие случаи даже заражения половым путем. Восприимчивость к возбудителю низкая, поэтому не все при встрече с ним заболевают. Но, тем не менее, это достаточно неприятное заболевание, которое может протекать как в легких, так и в тяжелых, септических формах», — предупредил медик.
Он добавил, что симптомы у листериоза могут маскироваться под другие заболевания, поэтому при недомогании Викулов посоветовал сразу обращаться ко врачам, а не заниматься самолечением.
«Симптомы неспецифичны, они могут напоминать различные заболевания: и гриппа, и кишечную кишечной инфекции. Нетипичная картина может быть у беременных и новорожденных. Бывают случаи заражения с поражением головного мозга в виде пневмонии или менингоэнцефалита. Если возбудитель попадает в кровь, это вызывает септическое состояние. То есть это комплекс различных симптомов. Опытные фермеры знают эти риски и обращаются за медицинской помощью, если внезапно возникает лихорадка после еды или после контакта с животными. А для обычного человека любые желудочно-кишечные симптомы, похожие на кишечную инфекцию — это основание для обращения ко врачу. Не надо назначать себе антибиотики, не надо принимать препараты без врачебного назначения, потому что можно притупить симптомы, а заболевание будет прогрессировать», — сообщил он.
Ранее Георгий Викулов рассказывал НСН, каковы риски вспышек гриппа в России осенью, а также объяснял, как обезопасить себя от вируса.
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