Бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую листериоз, обнаружили в замороженном курином фарше «Котлетный» производства ООО «Брянский бройлер», пишет канал SHOT ПРОВЕРКА. Лабораторной проверкой продукции занимались специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра. После выявления нарушений Россельхознадзор объявил производителю предостережение. Викулов предупредил, что даже термическая обработка не всегда гарантирует безопасность продукта, если он заражен бактерией.

«Для уничтожения листерий нужно, чтобы температура обработки была выше 70° по Цельсию, поэтому важно понимать, как именно происходит приготовление пищи. Соответственно, кипячение, выпекание, жарка могут возбудителя уничтожить. Но, если возбудителя много, то это не гарантирует безопасность продукта. Поэтому с самого начала должно быть правильное приготовление продуктов. Сейчас бывает модное приготовление, когда готовят на низких температурах, даже до 100° может не доходить, и тогда возбудитель может не погибать. Пастеризация молока — это 60°, то есть пастеризации тоже недостаточно. Естественно, исключается употребление сырых мясных продуктов, сырого фарша. Сырые морепродукты тоже могут представлять опасность, если они были контаминированы, то есть загрязнены в процессе приготовления или хранения», — объяснил врач.

Он добавил, что чаще всего заражение листериозом происходит через пищу, однако есть и другие способ передачи возбудителя.

«Основная способ заражения — это пищевая передача. В первую очередь через молочные продукты: непастеризованное молоко, сыры, даже мороженое. Различные мясные продукты: колбасные изделия, нарезки, фарш. Реже это морепродукты, и еще реже овощи, фрукты и фастфуд. Но листерии широко распространены в природе, они могут быть и в почве, и в воде, и в выделениях животных. Помимо пищевого пути есть контактный путь — через порезы, ссадины, при контакте с заболевшими животными. Также дополнительный путь — воздушно-капельный. При вдыхании пыли, при обработке шкуры, шерсти, например. И еще реже встречается трансмиссивный путь, когда передача идет от кровососущих насекомых, клещей. Описаны очень редкие случаи даже заражения половым путем. Восприимчивость к возбудителю низкая, поэтому не все при встрече с ним заболевают. Но, тем не менее, это достаточно неприятное заболевание, которое может протекать как в легких, так и в тяжелых, септических формах», — предупредил медик.