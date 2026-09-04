В России назвали условие перехода отношений с Арменией в разряд недружественных

Отношения между Россией и Арменией могут перейти в разряд недружественных при сохранении текущего политического курса Еревана. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

Эксперт отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает последовательные шаги для полного свертывания российско-армянских отношений.

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Камкин указал на разрыв экономических связей и угрозы выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политолог связал эти процессы с давлением Запада, потребовавшего от Еревана ввести визовый режим для российских туристов в обмен на обещание либерализации визового режима с Европейским союзом через несколько лет.

Камкин выразил уверенность, что при сохранении Пашиняна у власти Армения может достичь крайней степени недружественного сосуществования с Россией. Единственным сдерживающим фактором эксперт назвал возможность смены руководства страны патриотически настроенными гражданами.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
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