В России назвали условие перехода отношений с Арменией в разряд недружественных
Отношения между Россией и Арменией могут перейти в разряд недружественных при сохранении текущего политического курса Еревана. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.
Эксперт отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает последовательные шаги для полного свертывания российско-армянских отношений.
Камкин указал на разрыв экономических связей и угрозы выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политолог связал эти процессы с давлением Запада, потребовавшего от Еревана ввести визовый режим для российских туристов в обмен на обещание либерализации визового режима с Европейским союзом через несколько лет.
Камкин выразил уверенность, что при сохранении Пашиняна у власти Армения может достичь крайней степени недружественного сосуществования с Россией. Единственным сдерживающим фактором эксперт назвал возможность смены руководства страны патриотически настроенными гражданами.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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