В России назвали условие перехода отношений с Арменией в разряд недружественных

Камкин указал на разрыв экономических связей и угрозы выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политолог связал эти процессы с давлением Запада, потребовавшего от Еревана ввести визовый режим для российских туристов в обмен на обещание либерализации визового режима с Европейским союзом через несколько лет.

Камкин выразил уверенность, что при сохранении Пашиняна у власти Армения может достичь крайней степени недружественного сосуществования с Россией. Единственным сдерживающим фактором эксперт назвал возможность смены руководства страны патриотически настроенными гражданами.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

