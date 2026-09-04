«На самом деле, это создание процесса, когда нет понимания, как он устроен. И в этом смысле можно ожидать, что появятся инициативы по регулированию со стороны экспертов, которых на самом деле нет. Получается, что субъектная область здесь никак не затронута, и должна регулироваться, так что нужно настроить некоторое правовое понимание. Если этого не сделать, то как будто бы ответственность расплывается, и право никак не работает. Очень просто ориентироваться на Запад, который стремительно развивается и является сейчас одним из главных ориентиров. На него, например, смотрит тот же «Яндекс». Играет роль и экономическая целесообразность, потому что развитие ИИ стоит много денег, но по факту сейчас никак не окупается. Можно представить, как это будет регулироваться, но люди, которые считают деньги, должны тоже посмотреть в эту сторону», — рассказал он.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.



